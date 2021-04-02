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Женская сборная Югры выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону

11:33, 03 апреля 2021 13
Фото: biathlonrus.com

Сборная Ханты-Мансийского автономного округа одержала победу в женской эстафете на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина и Ксения Довгая преодолели дистанцию с одним кругом штрафа и 13-ю дополнительными патронами.

Второе место заняла команда Тюменской области, уступившая победительницам 26,8 секунды, а бронзовые медали достались биатлонисткам из Новосибирской области, проигравшим 56,6 секунды.

Главный фаворит соревнований — команда Свердловской области, составленная из спортсменок сборной и воспитанниц её старшего тренера Михаила Шашилова, — не смогла пробиться в тройку призёров, получив два круга штрафа, несмотря на то что их наставнику исполнилось сегодня 62 года.

Как сообщал NEWS.ru, президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал итоги прошедшего в Ханты-Мансийске тренерского совета СБР и перестановки в тренерском штабе сборных команд.

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