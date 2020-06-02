Заявление с критикой Драчёва удалили с сайта СБР

Заявление членов правления Союза биатлонистов России (СБР) с критикой в адрес президента организации Владимира Драчёва было удалено с сайта СБР.
В заявлении было объявлено о проведении досрочных выборов нового главы СБР 11 июля, а также опубликованы 12 пунктов, которые не устраивают правление в работе Драчёва.
Сам Драчёв заявил, что не видел заявления и не планирует его читать,
Ранее NEWS.ru сообщал, что старшими тренерами мужской и женской сборных России назначили Юрия Каминского и Михаила Шашилова соответственно. В апреле большинство членов правления одобрили кандидатуры Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, однако против них выступил глава организации Владимир Драчёв. В итоге списки тренерского штаба были пересмотрены.
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