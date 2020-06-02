Заявление с критикой Драчёва удалили с сайта СБР

https://static.news.ru/photo/cf3695d4-a4d1-11ea-a10e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявление членов правления Союза биатлонистов России (СБР) с критикой в адрес президента организации Владимира Драчёва было удалено с сайта СБР.

В заявлении было объявлено о проведении досрочных выборов нового главы СБР 11 июля, а также опубликованы 12 пунктов, которые не устраивают правление в работе Драчёва.

Сам Драчёв заявил, что не видел заявления и не планирует его читать, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что старшими тренерами мужской и женской сборных России назначили Юрия Каминского и Михаила Шашилова соответственно. В апреле большинство членов правления одобрили кандидатуры Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, однако против них выступил глава организации Владимир Драчёв. В итоге списки тренерского штаба были пересмотрены.