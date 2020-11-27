Загитова задумалась о продюсировании после спортивной карьеры

https://static.news.ru/photo/05b72768-30af-11eb-b514-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительница Олимпийских игр, фигуристка Алина Загитова по окончании спортивной карьеры задумалась о том, чтобы заняться продюсированием. Причём в качестве первого проекта она рассматривает саму себя. Об этом фигуристка сообщила в прямом эфире в рамках рекламной кампании крупного бренда спортивной одежды.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и серебряным призёром в командных соревнованиях, чемпионкой мира 2019 года. Ранее Загитова сама говорила о возможном возвращении. По словам фигуристки, ей будет нелегко сделать это, так как пандемия всех спортсменов поставила в непростые условия.

В настоящий момент она является студенткой РАНХиГС. Загитова учится на факультете продюсирования и культурной политики. Кроме того, фигуристка вместе со своим коллегой Алексеем Ягудиным ведёт телешоу «Ледниковый период».

Загитова призналась, что не собирается связывать своё будущее именно с журналистикой. Однако мир медиа её интересует.

Может быть, буду себя продюсировать. Возможно, кто знает? — цитирует фигуристку Lenta.ru.

Как ранее передавал NEWS.ru, Загитовой для возвращения в большой спорт необходимо начать выполнять четверные прыжки и тройной аксель. Без этих элементов спортсменке придётся довольствоваться шестыми местами на соревнованиях, что определённо не может её устраивать. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал чемпион мира по фигурному катанию, тренер Александр Жулин.