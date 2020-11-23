Чемпион мира рассказал, что нужно Загитовой для возвращения в спорт

https://static.news.ru/photo/e45fbc1e-2e16-11eb-adc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийской чемпионке Алине Загитовой для возвращения в большой спорт необходимо начать выполнять четверные прыжки и тройной аксель. Без этих элементов спортсменке придётся довольствоваться шестыми местами на соревнованиях, что определённо не может её устраивать. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал чемпион мира по фигурному катанию, тренер Александр Жулин.

Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и серебряным призёром в командных соревнованиях, чемпионкой мира 2019 года. Ранее Загитова сама говорила о возможном возвращении. По словам фигуристки, ей будет нелегко сделать это, так как пандемия всех спортсменов поставила в непростые условия.

Как подчеркнул Жулин, Загитовой при возвращении необходимо начать выполнять тройной аксель и четверные прыжки. Также ей стоит отказаться от участия в проектах, которые не связаны непосредственно со спортом. Загитовой нужно начать «пахать».

Я считаю, что сейчас она чувствует себя вполне комфортно, — цитирует тренера телеканал RT.

Как ранее передавал NEWS.ru, хореограф Данил Глейхенгауз назвал условия возвращения фигуристки Алины Загитовой к активным спортивным выступлениям.

По его словам, 18-летняя спортсменка много времени уделяет тренировкам. Глейхенгауз читает, что Загитовой необходимо вернуться на прежний уровень: набрать физическую форму, достаточную, чтобы выполнять сложные элементы во второй половине программы.