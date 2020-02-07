https://static.news.ru/photo/71d51fe2-49c7-11ea-baa8-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.

Загитова чисто исполнила тройной лутц и упала на флипе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Загитова заявила о приостановке своих выступлений на соревнованиях. Она отметила, что остаётся на льду, будет тренироваться, чтобы участвовать в шоу. По её словам, у неё сейчас есть в жизни всё, поэтому ей нужно вернуть желание выходить на старт.