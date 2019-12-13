Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приостанавливает свои выступления на соревнованиях.
Я не ухожу. Но я не участвую в чемпионате России в Красноярске. Я сразу хочу пояснить, что я не претендую ни на чемпионат Европы или мира без отбора, — отметила спортсменка в эфире Первого канала.
Она отметила, что остаётся на льду, будет тренироваться, чтобы участвовать шоу. По её словам, у неё сейчас есть в жизни всё, поэтому её нужно вернуть желание выходить на старт.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Загитова не смогла принять участие в показательных выступлениях в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине из-за травмы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен