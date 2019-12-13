https://static.news.ru/photo/00776a2c-1dd9-11ea-9b3a-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приостанавливает свои выступления на соревнованиях.

Я не ухожу. Но я не участвую в чемпионате России в Красноярске. Я сразу хочу пояснить, что я не претендую ни на чемпионат Европы или мира без отбора, — отметила спортсменка в эфире Первого канала.

Она отметила, что остаётся на льду, будет тренироваться, чтобы участвовать шоу. По её словам, у неё сейчас есть в жизни всё, поэтому её нужно вернуть желание выходить на старт.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Загитова не смогла принять участие в показательных выступлениях в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине из-за травмы.