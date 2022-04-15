Загитова объяснила нежелание выступать в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила NEWS.ru, что после первого проката Евгении Медведевой и Дани Милохина в «Ледниковом периоде» у неё пропало желание выступать в проекте в качестве участника. При этом она всё же не исключила возможности дальнейшего участия в шоу.
У меня сначала были мысли попробовать выступать в паре в «Ледниковом периоде», но потом я передумала. В этом сезоне вместе катались Евгения Медведева и Даня Милохин. Их первое шоу было, мягко говоря, не очень. Это отбило у меня желание, но возможно, оно ещё появится, — заявила Загитова.
12 апреля продюсер и хореограф Авербух объявил о приостановке «Ледникового периода». Шоу с перерывами транслировалось с 2007 года.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выразила надежду на то, что «Ледниковый период» не приостановят.