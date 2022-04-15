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Загитова объяснила нежелание выступать в «Ледниковом периоде»

Загитова объяснила нежелание выступать в «Ледниковом периоде» впечатлением от номера Медведевой и Милохина
18:26, 15 апреля 2022
Загитова объяснила нежелание выступать в «Ледниковом периоде» Олимпийская чемпионка Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила NEWS.ru, что после первого проката Евгении Медведевой и Дани Милохина в «Ледниковом периоде» у неё пропало желание выступать в проекте в качестве участника. При этом она всё же не исключила возможности дальнейшего участия в шоу. 

У меня сначала были мысли попробовать выступать в паре в «Ледниковом периоде», но потом я передумала. В этом сезоне вместе катались Евгения Медведева и Даня Милохин. Их первое шоу было, мягко говоря, не очень. Это отбило у меня желание, но возможно, оно ещё появится, — заявила Загитова.

12 апреля продюсер и хореограф Авербух объявил о приостановке «Ледникового периода». Шоу с перерывами транслировалось с 2007 года.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выразила надежду на то, что «Ледниковый период» не приостановят. 

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