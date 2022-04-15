Загитова объяснила нежелание выступать в «Ледниковом периоде»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева назвала чемпионат России — 2022 самым сложным стартом в карьере. На этом турнире фигуристка заняла седьмое место и не смогла отобраться на Олимпийские игры в Пекине. Информация доступна в Telegram-канале спортсменки.

Ой, трудно сказать, какое выступление было самым сложным в карьере, потому что ощущения забываются и кажется, что было не так уж плохо. На памяти сейчас самый трудный старт — это...