Илья Авербух объявил о приостановке «Ледникового периода»

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Двукратный олимпийский чемпион, российский сноубордист Вик Уайлд заявил, что спортивные федерации РФ должны быть привлечены к ответственности, так как они обращаются с лучшими спортсменами как с мусором. Такой была его реакция на открытое письмо фристайлистки Анастасии Таталиной, в котором она заявила, что Федерация фристайла России не оказывала ей помощь при подготовке к Олимпиаде-2022 в Пекине, а старший тренер сборной забирал половину денег из её призовых.

Анастасия говорит правду. Я устал видеть, как с нашими лучшими спортсменами обращаются как с мусором. Спортивные федерации должны быть привлечены к ответственности, — написал Уайлд в своём Telegram-канале. Ранее Федерация...