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Илья Авербух объявил о приостановке «Ледникового периода»

15:33, 12 апреля 2022
Илья Авербух объявил о приостановке «Ледникового периода» Илья Авербух Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Призёр олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух заявил, что ближайшей осенью не будут снимать телешоу «Ледниковый период», сообщает Teleprogramma.pro. При этом хореограф отметил, что тренерская деятельность не стала поводом для приостановки шоу. По его словам, он по утрам тренирует, а по вечерам работает в прежнем режиме.

«Ледниковый период» на осень пока не планируется. У меня большой штат сотрудников. Я сейчас работаю с юниорскими танцевальными дуэтами. По утрам работаю как тренер, а после обеда — как и раньше работал. Надеюсь, что смогу совмещать, потому что у меня очень большая команда, — сказал Авербух.

«Ледниковый период» с перерывами транслируется с 2007 года.

Ранее Авербух рассказал о начале тренерской работы. Бывший спортсмен в интервью «Газете.Ru» отметил, что его занятия будут проходить в школе тренера Нины Мозер.

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