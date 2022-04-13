Медведева отреагировала на приостановку «Ледникового периода»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выразила надежду, что «Ледниковый период» не приостановят. Также она отметила, что сейчас в мире происходит так много событий, что спокойно отнеслась у известью о возможной приостановке телешоу. Слова спортсменки передаёт корреспондент NEWS.ru.
Никак не восприняла новость о приостановке «Ледникового периода». В мире много всего происходит сейчас. Очень много отмерь и переносов. Конкретно от Ильи я этого не слышала, поэтому кто знает. Может, что-то ещё поменяется, — сказала Медведева.
12 апреля продюсер и хореограф Илья Авербух объявил о приостановке «Ледникового периода». Шоу с перерывами транслировалось с 2007 года.