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Медведева отреагировала на приостановку «Ледникового периода»

Фигуристка Медведева выразила надежду, что «Ледниковый период» не приостановят
21:06, 13 апреля 2022
Медведева отреагировала на приостановку «Ледникового периода»
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выразила надежду, что «Ледниковый период» не приостановят. Также она отметила, что сейчас в мире происходит так много событий, что спокойно отнеслась у известью о возможной приостановке телешоу. Слова спортсменки передаёт корреспондент NEWS.ru.

Никак не восприняла новость о приостановке «Ледникового периода». В мире много всего происходит сейчас. Очень много отмерь и переносов. Конкретно от Ильи я этого не слышала, поэтому кто знает. Может, что-то ещё поменяется, — сказала Медведева.

12 апреля продюсер и хореограф Илья Авербух объявил о приостановке «Ледникового периода». Шоу с перерывами транслировалось с 2007 года.

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