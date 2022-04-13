Медведева отреагировала на приостановку «Ледникового периода»

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева допустила совсместный танец с коллегой Александрой Трусовой в жанре стрип-пластики. Обе спортсменки на прошлой неделе опубликовали в соцсетях видео с танцами в этом стиле. Слова Медведевой передаёт корреспондент NEWS.ru.

Странно проводить параллели наших занятий. Мы делали это не сговариваясь. Фанатам фигурного катания очень хочется увидеть какой-то сговор, но ничего подобного нет. Будет ли совместный танец? Да. Но нужно для...