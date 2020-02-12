Известные чемпионки в фигурном катании Алина Загитова, Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова сделали совместную фотографию, которая украсила обложку журнала о светской жизни.
В мартовский номер издания Tatler попали три девушки, которым предстоит в двадцатых числах первого месяца весны представлять Россию на чемпионате мира в Монреале. Фигуристки поведали о первых шагах в спорте, увлечениях и планах, говорится в описании номера журнала,
Ранее NEWS.ru сообщал, что японская фигуристка Рика Кихира обошла россиянку Алину Загитову в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) и поднялась на первую строчку. Кихира имеет в активе 4708 очков, Загитова — 4702. На третьем месте расположилась ещё одна японка — Сатоко Мияхара (4089). Россиянка Евгения Медведева занимает пятую строчку, Алёна Косторная — седьмую, Анна Щербакова — девятую, Александра Трусова — 11-ю.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен