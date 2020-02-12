https://static.news.ru/photo/9897c508-4dfa-11ea-9b48-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Известные чемпионки в фигурном катании Алина Загитова, Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова сделали совместную фотографию, которая украсила обложку журнала о светской жизни.

В мартовский номер издания Tatler попали три девушки, которым предстоит в двадцатых числах первого месяца весны представлять Россию на чемпионате мира в Монреале. Фигуристки поведали о первых шагах в спорте, увлечениях и планах, говорится в описании номера журнала, размещённом в Instagram.

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Ранее NEWS.ru сообщал, что японская фигуристка Рика Кихира обошла россиянку Алину Загитову в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) и поднялась на первую строчку. Кихира имеет в активе 4708 очков, Загитова — 4702. На третьем месте расположилась ещё одна японка — Сатоко Мияхара (4089). Россиянка Евгения Медведева занимает пятую строчку, Алёна Косторная — седьмую, Анна Щербакова — девятую, Александра Трусова — 11-ю.