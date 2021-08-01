«Зачем придумали женщин»: Трефилов высказался о трансгендерах на Олимпиаде

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу, олимпийский чемпион — 2016 Евгений Трефилов высказался о гендерном неравенстве в спорте. Его слова приводит НСН.

Экс-тренер рассказал историю, как смотрел толкание ядра на Олимпиаде.

Я думал, что толкают мужчины, оказалось — женщины. Когда вышла в зелёном дама двухметровая, я понял, что это женщина. Тот, кто наверху, смотрит, он создал для чего нас? Женщину создали для продолжения рода человеческого, а не для того, чтобы что-то там выдумывал, — сказал Трефилов.

Он отметил, что Россию феномен трансгендеров в спорте не коснётся. Их не нужно равнять с женщинами, если они бегут быстрее и прыгают выше.

6 мая 2021 года стало известно, что трансгендер впервые пробился на Олимпийские игры. Это тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард.