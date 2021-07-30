Юрист Пацев: даже WADA не может дать гарантию чистоты спортсмена

Росссийский юрист Артём Пацев, известный по работе во многих антидопинговых делах, прокомментировал взаимные обвинения российских и американских пловцов во время Олимпийских игр в Токио.

Я слышал, что пловец Райан Мёрфи позже отказался от его слов и объяснил всем, в том числе Евгению Рылову, что его не так поняли. Они обнялись и не имели никаких претензий друг к другу. Но при этом право каждого спортсмена считать соперника, способным нарушать антидопинговые правила, потому что даже контроль WADA не даёт стопроцентной гарантии, — рассказал Пацев NEWS.ru.

Также специалист отметил, что касается усиления работы с американскими студенческими лигами со стороны WADA, то её высказывает и само агентство, и МОК. Студенческие американские виды имеют отличающуюся антидопинговую программу и не следуют комплексу WADA. Но на международном уровне они все тестируются и привлекаются в ответственности по правилам ВАДА. При этом тот же сальбутамол, препарат для лечения астмы можно в определённом количестве использовать и без терапевтических исключений.

Как сообщалось ранее, экс-глава антидопинговой инспекции Олимпийского комитета России Николай Дурманов рассказал, как действует на человека препарат «Метилфенидат», который американская гимнастка Симона Байлз использует с детства и имеет на него терапевтические исключения.