Юниорские ЧМ по спортивной и художественной гимнастике в 2021 году отменены

https://static.news.ru/photo/c3d64078-976a-11ea-841c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Chernykh /Global Look Press

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) объявил об отмене чемпионатов мира среди юниоров по спортивной и художественной гимнастике, которые должны были состояться в 2021 году.

Турниры были отменены из-за переноса на 2021 год других соревнований и высокой загруженностью календаря. Чемпионаты пройдут в 2023 году, сообщает пресс-служба FIG.

Помимо этого, чемпионат мира по спортивной акробатике будет перенесён с мая 2020 года на 18–21 июня 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заражён коронавирусом. Также инфицирован один из членов команды.