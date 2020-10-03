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Японцы назвали Загитову самой красивой спортсменкой в мире

18:41, 04 октября 2020
Алина Загитова Алина Загитова Фото: azagitova/instagram.com

Журналисты японского издания The Digest назвали олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову самой красивой спортсменкой в мире. А тайваньский портал United Daily News посвятил 18-летней фигуристке целый материал, отметив её не по годам женственную внешность.

Накануне Загитова опубликовала в Instagram целую серию новых фотографий, посвящённую старту нового сезона телешоу «Ледниковый период». Она вместе с фигуристом Алексеем Ягудиным пришла на передачу «Вечерний Ургант». Её чёрные кожаные шорты, высокие сапоги и полупрозрачную блузку по достоинству оценили в странах Юго-Восточной Азии — там она пользуется особой популярностью.

Российская фигуристка Алина Загитова, которой только в этом году исполнилось 18 лет, помимо кучи золотых медалей может похвастать не по годам женственной внешностью, — говорится в публикации United Daily News.

Журналисты японского издания The Digest отметили, что русская красавица сочетает в себе «здоровый облик» и «дикий стиль». Они привели в пример комментарии пользователей сети: «Кокетничает, прямо как взрослая!», «Такая красотка», «Самая красивая спортсменка в мире».

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ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Alina Zagitova (@azagitova)

Как писал NEWS.ru, Алина Загитова призвала своих болельщиков не переживать за её карьеру спортсменки. Ранее стало известно, что она будет ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале, а на этапы серии Гран-при в сезоне-2020/21 заявлена не была. Она пояснила, что по понедельникам идёт сначала в университет, потом на тренировки и остаётся на катке до вечера. Если же учёбы нет, то расписание у неё обычное — «с девяти утра и до семи вечера на катке». Спортсменка подчеркнула, что не заставляет себя ходить на тренировки, просто хочет поддерживать форму, чтобы в любой момент «быть готовой». 18-летняя фигуристка также призналась, что не представляет свою жизнь без фигурного катания.

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