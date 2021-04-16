Японцев восхитил триумф российских фигуристов

Читатели японской газеты Mainichi Sgimbun восхитились триумфом российских спортсменов на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который прошёл в Осаке. Публикация о победе сборной РФ получила огромное количество комментариев.

При этом подавляющее число комментариев носят положительный характер. Пользователей восхитили профессионализм, психологическая устойчивость и артистизм российских спортсменов.

Все-таки российские фигуристки — это круто! — написал пользователь под ником am.

У русских фигуристок потрясающая техника и прекрасная психологическая подготовка! Как так получается в российском фигурном катании? Наверное, это происходит потому, что со спортсменами начинают работать с детства. Это свидетельство очень сильной русской школы! — отметил tak.

Это было прекрасно! Россиянки отлично выступали и прекрасно вели себя на пресс-конференции, с уважением относясь к Японии и её публике. Это здорово! — поделился впечатлениями glo.