Высоко взлетев, больнее падать: почему победы биатлонистов настораживают

Сборная России провела лучший этап в сезоне, завоевав две золотые и одну бронзовую награду. Произошло это в итальянском Антхольце, с которым в последние годы связано большинство ярких всплесков отечественного биатлона. Однако выход на пик формы менее чем за месяц до главного старта всегда сопряжён с риском его провала, который на фоне вновь поднявшихся ожиданий болельщиков может стать холодным душем. Впрочем, ряд тренерских решений вселяет оптимизм и веру в их умение управлять командой.

Место боевой славы

Парадоксально, но Антхольц — самый высокий из биатлонных центров (расположен почти на высоте 1700 метров) и самый успешный для россиян, хотя в последнее время мы часто слышим о нехватке горной подготовки у наших спортсменов и преимуществе тех же французов и итальянцев, которые в горах живут всю жизнь. Именно здесь большинство своих побед одержал самый успешный наш биатлонист прошлого десятилетия Антон Шипулин, здесь были добыты и четыре феерические победы в 2016 году, когда команда преподнесла лучший подарок ко дню рождения президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова. Наконец, год назад Александр Логинов принёс первую за три года золотую медаль и одержал первую за 12 лет победу в спринте на главном старте сезона.

Причины успехов в Антхольце заключаются в комфортных для россиян условиях. Здесь хорошая рабочая трасса, но без длинных и изнурительных подъёмов, где наши биатлонисты обычно проигрывают много, снег всегда естественный и хорошего качества, а потому нет проблем и с сервисом. Можно, конечно, отметить успехи сервисной группы в сравнении с прошлым сезоном, когда работа лыж вызывала нарекания, но именно на искусственном снеге, или перемороженном и смешанном со льдом, или превратившемся от тепла в кашу у россиян всегда были наибольшие проблемы. В этом году на всех этапах, оставленных в оптимизированном календаре, условия одинаковы для всех участников. Даже известный своими погодными капризами Оберхоф пощадил биатлонистов. В Антхольце в обеих эстафетах было заметно, что лыжи у россиян были подготовлены даже лучше, чем у соперников.

Тренеры взяли ситуацию под контроль

Татьяна Акимова Deubert/Ibu/Global Look Press

Любым специалистам, тем более не имеющим опыта руководства командой на Кубке мира, требуется время, чтобы взять ситуацию под контроль: лучше понять спортсменов, разобраться, в каких гонках, на каких этапах и на кого можно рассчитывать, и корректировать подводку к стартам. Яркий пример — действия наставника мужской сборной Юрия Каминского, который уговорил Матвея Елисеева пропустить индивидуальную гонку, после чего он провёл великолепный эстафетный этап, а уже на следующий день имел бледный вид в масс-старте. Можно представить, как бы выступил Елисеев, если бы накануне пробежал изнурительную двадцатку.

Или январский выбор Эдуарда Латыпова в качестве финишёра, который выиграл уже три спринтерских поединка на финише эстафеты. Выбор Антона Бабикова тоже был неочевиден. Строго по спортивному принципу его не должно быть не только в эстафетах, но и на этапах Кубка мира, но Каминский верит, что опытный боец — именно тот, кто закроет проблемную позицию «забойщика» в эстафете.

В женской сборной Михаил Шашилов тоже подобрал оптимальный эстафетный состав и расстановку. Но если в привлечении на Кубок мира Татьяны Акимовой и выборе дальнейшего сбора в Поклюке видна опытная тренерская рука Валерия Польховского, а в подготовке победной четвёрки приняли участие сразу четыре разных специалиста (Евгения Павлова и Ульяна Кайшева проводят лучшие в карьере сезоны после подготовки у личных тренеров Сергея Басова и Ильшата Нигматулина, Акимову готовил тренер-мэтр Николай Лопухов, а Миронова работала с Шашиловым), то в непосредственной работе с Мироновой прекрасно знающий её Михаил добился больших успехов.

Потенциально самая одарённая спортсменка в команде научилась быстро стрелять и попадать чаще чем в 80% случаев, а потому всё ближе подбирается к пьедесталу в личных гонках. А главное — Шашилов научил её бегать эстафеты не в стиле «всадника без головы», что раньше приводило к промахам и провалу последнего круга, а с грамотной тактикой и оглядкой на ситуацию в гонке. Миронова не бросалась за быстроногой Денизе Херрман, а ровно прошла всю дистанцию и оба рубежа, уступив немке считаные секунды.

Чем опасен пик перед главным стартом

Эдуард Латыпов Martin Schutt/dpa/Global Look Press

После провального декабря команда хорошо поработала на сборе в Сочи, что позволило выйти на пик формы. У кого-то он начался с первого из оберхофских этапов, как у проведших полноценную работу Латыпова и Мироновой, у кого-то на неделю позже, как у готовившихся в Европе Павловой и Елисеева. В Антхольце команда в полном составе удержалась на этом плато (хотя ход Мироновой и Латыпова смотрелся уже хуже) и воплотила подготовку в результат. Однако держать форму на пике больше месяца в циклических видах спорта нельзя, а потому ждать повторения феерии в Поклюке не стоит. Можно вспомнить, как в том же 2016 году после четырёх побед на высоте команда провалила главный старт в Холменколлене и отсутствием медалей испортила впечатление от неплохого сезона, где и Шипулин стал вторым в общем зачёте Кубка мира, и наград было намного больше, чем сейчас.

В Антхольце лидеры сезона, за исключением Бё-младшего (он феномен и может быть вынесен за скобки), не демонстрировали фантастических скоростей и результатов. Норвежцы, как это часто у них бывает перед главным стартом, немного ушли в тень, шведы и белорусы, начавшие сезон с галопа, только подбираются ко второму пику, французы чередуют успехи с провалами, а немцы по традиционной схеме набирают форму после Нового года. В итоге в Поклюке велик риск, что разница в подготовке между россиянами и соперниками будет уже не в нашу пользу, а запаса прочности, чтобы бороться за награды, у нас нет.

Для стабильной борьбы за медали на чемпионате мира нужно иметь хотя бы одного-двух топовых спортсменов, но у нас нет никого даже в топ-15. Логинов, Латыпов и Миронова такой потенциал имеют, но только у первого сейчас идёт форма по восходящей. Конечно, три победы за сезон — это норма последних лет, но на чемпионате мира подобного ждать не стоит. Одна-две любые награды будут удовлетворительным результатом, золото — хорошим, но при этом отсутствие медалей перекроет все предыдущие успехи и укажет на неверность стратегии по сезону.

Ключевым будет заключительный сбор, который главный тренер Валерий Польховский (вопреки мнению женского наставника Шашилова) решил провести в Поклюке. При этом команда будет жить на той же высоте, где пройдёт чемпионат мира, а соответственно, избежит акклиматизации и переездов.