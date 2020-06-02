Выборы нового главы Союза биатлонистов России пройдут 11 июня

https://static.news.ru/photo/d5fcccae-a4c6-11ea-9e29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Правления Союза биатлонистов России (СБР) утвердило дату проведение внеочередных выборов нового президента организации.

Выборы президента и правления организации пройдут 11 июля на Внеочередной отчетно-выборной Конференции СБР. Семь членов правления проголосовали за это, три — против, сообщает пресс-служба СБР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что старшими тренерами мужской и женской сборных России назначили Юрия Каминского и Михаила Шашилова соответственно. В апреле большинство членов правления одобрили кандидатуры Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, однако против них выступил глава организации Владимир Драчёв. В итоге списки тренерского штаба были пересмотрены.