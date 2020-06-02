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Выборы нового главы Союза биатлонистов России пройдут 11 июня

14:39, 02 июня 2020
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Правления Союза биатлонистов России (СБР) утвердило дату проведение внеочередных выборов нового президента организации.

Выборы президента и правления организации пройдут 11 июля на Внеочередной отчетно-выборной Конференции СБР. Семь членов правления проголосовали за это, три — против, сообщает пресс-служба СБР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что старшими тренерами мужской и женской сборных России назначили Юрия Каминского и Михаила Шашилова соответственно. В апреле большинство членов правления одобрили кандидатуры Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, однако против них выступил глава организации Владимир Драчёв. В итоге списки тренерского штаба были пересмотрены.

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