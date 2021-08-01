«Вы ничего не понимаете»: Губерниев поругался с тренером по плаванию

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вступил в словесную перепалку с главным тренером сборной России по плаванию Сергеем Чепиком. Слова обоих передаёт ТАСС.

Сначала Губерниев назвал выступление сборной России провальным, с чем тренер не согласился. Он попросил комментатора перестать говорить обидные вещи в эфире. Тот ответил, что если бы говорил всё, что думает, то ни сам бы не работал, ни Чепик бы не работал тренером. На что наставник резко ответил.

Дмитрий, вы занимаетесь озвучкой, вы в методике ничего не понимаете, — сказал он.

Губерниев парировал, что он не звукорежиссёр, а за результат отвечает тренер.

На Олимпиаде-2020 в Токио российские пловцы завоевали пять наград, две из которых золотые, их обе принёс Евгений Рылов — на дистанциях 100 и 200 метров.