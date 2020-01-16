https://static.news.ru/photo/0618a612-3896-11ea-989f-fa163e074e61_660.jpg Фото: realmadridbaloncesto/facebook.com

Крайне неудачным получился выезд в Россию для одного из грандов баскетбольной Евролиги мадридского «Реала». На текущей неделе «Королевский клуб», имевший 13-матчевую победную серию, дважды проиграл в Москве и Подмосковье. Сначала мадридцев обыграл ЦСКА (60:55), а в 20-м туре регулярного чемпионата верх над «сливочными» взяли и «Химки» — 102:94 (25:21, 30:23, 25:25, 22:25).

У хозяев площадки сразу шесть игроков набрали двузначное количество очков, а по традиции самыми результативными стали Алексей Швед (21 очко, 13 результативных передач и 5 подборов) и Девин Букер (15 очков).

В составе «Реала» лучшую результативность показали бывший форвард «Химок» Джордан Мики (20 очков и 5 подборов) и Фабьен Козер (17 очков).

«Химки» одержали девятую победу в 20 проведённых встречах и пока не смогли вернуться в восьмёрку сильнейших в таблице Евролиги, занимая десятое место. «Реал» после двух поражений в России с 15 победами остался на втором месте, уступая лишь турецкому клубу «Анадолу Эфес».

В рамках 20-го тура 17 января ЦСКА на своей площадке примет испанскую «Басконию», а петербургский «Зенит» также дома сыграет с «Валенсией».

В предыдущем туре на нынешней неделе «Зенит» в Петербурге сумел победить «Басконию», ранее писал NEWS.ru.