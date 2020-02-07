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Гражданская панихида по баскетболисту Коби Брайанту, его 13-летней дочери Джианне и ещё семи погибшим при крушении вертолёта пройдёт 24 февраля в спорткомплексе «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе.

Арена является домашней для баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», за который спортсмен выступал в течение 20 сезонов. Выбранную для проведения церемонии прощания дату — 24.02 — можно рассматривать символично. Брайант играл...