Александра Солдатова Александра Солдатова Фото: soldatovers/instagram.com

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова по-прежнему находится в НИИ Склифосовского.

Состояние гимнастки — средней тяжести, она лежит в психосоматическом отделении, сообщает РИА Новости. По словам врача больницы, температура у Солдатовой 36,6. 

Ранее личный тренер Солдатовой Анна Дьяченко заявила, что информация о том, что спортсменка пыталась покончить с собой, — ложная. В НИИ Склифосовского заявили, что спортсменка поступила в больницу 5 февраля и находится в удовлетворительном состоянии, писал NEWS.ru.

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