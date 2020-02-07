Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова по-прежнему находится в НИИ Склифосовского.
Состояние гимнастки — средней тяжести, она лежит в психосоматическом отделении,
Ранее личный тренер Солдатовой Анна Дьяченко заявила, что информация о том, что спортсменка пыталась покончить с собой, — ложная. В НИИ Склифосовского заявили, что спортсменка поступила в больницу 5 февраля и находится в удовлетворительном состоянии, писал NEWS.ru.
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