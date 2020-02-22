Говорят, что биатлон теряет свою популярность, потому что у него маленький сегмент молодёжной аудитории, но так было и 20 лет назад, однако фан-база с каждым годом растёт. В него просто позже приходят. Среднестатистический болельщик — это немолодой, но успешный человек, любящий путешествия и приключения, а также готовый к ярким перфомансам и периодическому употреблению горячительных напитков. Для поездок по всему миру за своей командой требуется немало денег и времени, а потому для молодёжи этот путь практически закрыт. Расскажем, что собой представляет быт простого болельщика.

Всеми любимый немецкий дедушка

Норберт Штарке imago sportfotodienst/Global Look Press

«Когда ты пришлёшь мне фотку с этим немцем?», — спрашивал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак моего коллегу. Немец этот — простой болельщик, но по популярности в биатлоне он не уступит Фуркаду, Бё и Губерниеву вместе взятым.

Все, кто периодически смотрит биатлонные трансляции, знают этого милого старика в высокой шапке со значками над головой, густой седой бородой и кручёными усами. Он неизменно дудит в свою трубку, ходит обмотанный шарфом футбольного клуба «Кёльн», за который болеет с детства. С ним считают за честь поручкаться перед стартом и президент IBU Улле Далин, и тренеры, и спортсмены национальных команд, и олимпийские чемпионы. За его шапку предлагали более 10 тыс. евро, но он считает её бесценной, как и сотни значков, закреплённые там.

А началось всё в начале 90-х, когда простой немецкий таможенник из Кёльна Норберт Штарке впервые стал ездить на соревнования, сначала в родные Оберхоф и Рупольдинг, а затем и по всей Европе. Вскоре он пробил «золотой сезон» — так называется посещение всех этапов Кубка мира, а с 2001 года появляется на всех событиях в коронной шляпе. Норберт — пожалуй, самый яркий пример не только преданности любимому виду спорта, но и того, как простой болельщик может стать медийной персоной и звездой планетарного масштаба. Сейчас ему уже 80, но он и не думает останавливаться. Говорит, что будет ездить на биатлон до тех пор, пока ходят ноги.

Неудержимые викинги

Лейф Холтбак Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Норвежские болельщики знамениты своими несмолкающими трещётками размером с большой барабан, рогатыми шапками викингов, яркими костюмами и лужёными глотками. Большинство из них — состоятельные, приличные люди, имеющие в жизни высокооплачиваемые профессии, однако в биатлоне у них репутация английских футбольных фанатов. Конечно, драк и погромов они не устраивают, но напиваются и лежат штабелями в лучшем случае в ресторане при гостинице, а в худшем уже в вагоне поезда.

Понять их страсть к спиртному можно. Во-первых, попробуй постой без естественного «сугрева» несколько часов на морозе. Во-вторых, цены на алкоголь и табак в Норвегии кажутся космическими по сравнению с любой европейской страной, поэтому они отрываются за пару недель в Европе по полной. Многие теряют при этом шапки, деньги и другие ценности и экономия превращается в большой перерасход, но на самом деле это весёлые ребята, пусть и со своеобразным менталитетом.

55-летний сотрудник университетского госпиталя в Осло Лейф Холтбак более известный как Астерикс — один из самых ярких персонажей. Рогатая шапка, рыжий парик и полосатые штаны а-ля форма футбольного «Порту» — его неизменные атрибуты. Он на короткой ноге со всей сборной и рассказывал, что однажды Йоханнес Бё признал, что его труд в биатлоне проще, чем у Лейфа.

«Дело в том, что спортсмены каждый день едят, спят и тренируются, — рассказывает Лейф с простотой бравого солдата Швейка, — а мы едим, спим, рвём за них глотки и непрерывно пьём утром, днём и вечером. Это гораздо тяжелее и опаснее для здоровья».

Знай русского Ивана

Среди россиян тоже есть болельщик с огромным стажем и известностью, пробивающий свой «золотой сезон». Предприниматель Иван из Краснодара впервые приехал в Антхольц в 1996 году. Сейчас это главный заводила, который собирает всех россиян вместе на трибунах, знакомит с известными иностранными болельщиками и заводит перфомансы. Он едва ли не единственный, кто разделся догола, празднуя победу Александра Логинова в спринте, а три года назад громко выразил свою гражданскую позицию, когда Мартен Фуркад спрыгнул с подиума после конфликта с Антоном Шипулиным.

Иван прекрасно знаком и с руководителями нашего биатлона и со многими спортсменами, а главное прекрасно разбирается в биатлоне и часто даёт точные прогнозы. Вместе с ним на трибуне и известные персонажи на биатлоне Дед Мороз со снегурочкой, которые возглавили победное шествие фан-сборной России по биатлону на параде болельщиков из разных стран. В этом году Иван ради биатлона даже отложил в сторону дела на фирме и постоянно путешествует с командой.

Мы с Иваном давние друзья. Он настоящий лидер российских болельщиков, да и все россияне хорошие ребята, с которыми мы дружим. А уж как они пели гимн своей страны. Так душевно и вдохновенно, что и я проникся уважением к этой мелодии и России, — рассказывает Лейф.

К слову, ни Лейф, ни Иван не подтвердили информацию об освистывании Логинова. Более того они постоянно ведут на трибуне разъяснительную работу с болельщиками-чайниками, которые радуются чужим промахам и свистят в чей-то адрес.

Место встречи изменить нельзя

В последние годы биатлонная тусовка активно пополнилась французскими болельщиками, не в последнюю очередь благодаря Мартену Фуркаду и успехам трёхцветных последних лет. С лёгкой руки французов главное место встреч фанатов перед гонкой «пьяная палатка» называется «шапито». Поэтому фраза «увидимся в шапито» перед началом гонки понятна всем. Там и происходит разогрев перед гонкой под пиво, глинтвейн, сосиски и приставучие тирольские напевы в исполнении местных музыкальных коллективов, которые с годами на биатлоне не меняются.

Потом народ постепенно перемещается на трибуну, где празднование продолжается. В отличие от российских арен в Европе никто не запрещает приносить горячительное с собой, а после победы своих порядочный болельщик должен накрыть поляну на весь сектор, иначе повторить успех не удастся. Для таких случаев опытные болельщики носят на шее вместе с билетами привязанные на верёвочке маленькие рюмочки, которые и не потеряются и в нужный момент окажутся под рукой. В этом особенном мире всё просчитано до мелочей.