https://static.news.ru/photo/c878c6ce-e4f9-11e9-8bf6-fa163e074e61_660.jpg Нигина Тухтаева Фото: Нигина Тухтаева/vk.com

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала Наталью Леонтьеву (спринт) на четыре года и Нигину Тухтаеву (800 м) на два года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, в пробе Леонтьевой, взятой на чемпионате России среди юношей и девушек до 23 лет в Калуге, была обнаружена субстанция дростанолон, S1.

В пробе Тухтаевой, взятой на чемпионате Уральского федерального округа в помещении в Челябинске, нашли субстанцию метилгексанамин — стимулятор.

Ранее президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал, что из-за отстранения ВФЛА Россия потеряла большое число тренеров и спортсменов, писал News.ru.