Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала Наталью Леонтьеву (спринт) на четыре года и Нигину Тухтаеву (800 м) на два года за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщает пресс-служба ВФЛА, в пробе Леонтьевой, взятой на чемпионате России среди юношей и девушек до 23 лет в Калуге, была обнаружена субстанция дростанолон, S1.
В пробе Тухтаевой, взятой на чемпионате Уральского федерального округа в помещении в Челябинске, нашли субстанцию метилгексанамин — стимулятор.
Ранее президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал, что из-за отстранения ВФЛА Россия потеряла большое число тренеров и спортсменов, писал News.ru.
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