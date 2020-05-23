Васильев назвал работу в сборной Болгарии для Касперовича хобби

https://static.news.ru/photo/03df3a04-9cfb-11ea-b136-fa163e074e61_660.jpg Александр Касперович Фото: instagram.com/kasperovichbiathlon

Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал назначение Александра Касперовича главным тренером сборной Болгарии.

Касперовия является личным тренером лидера российской команды Александра Логинова. Васильев считает, что специалист сможет совместить работу со спортсменом с работой в сборной.

Он — уникальный человек. Умудряется быть одновременно в нескольких местах. Для него это не проблема. Я вообще говорю, что Логинов — это приоритет. Всё остальное может быть только факультативом. Всё, что кроме Логинова — это хобби, — цитирует Васильева РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что российские специалисты Александр Касперович и Виталий Норицын в предстоящем сезоне будут работать со сборной Болгарии по биатлону. Касперович займёт позицию главного тренера, а Норицын, в прошлом сезоне возглавлявший женскую сборную России, будет его ассистентом.