Умерла чемпионка мира по стрельбе Момчилович-Величкович

Чемпионка мира по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович скончалась в возрасте 31 года в Белграде, сообщает пресс-служба Сербской федерации стрелкового спорта.
Как говорится в сообщении, причиной смерти стала тяжелая и непродолжительная болезнь.
Момчилович-Величкович дважды участвовала в Олимпийских играх — в Лондоне в 2012 году и в Рио-де-Жанейро в 2016 году. На Играх в Рио заняла седьмое место в стрельбе из пневматического пистолета.
В 2014 году стала чемпионкой мира в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Также на её счету восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды первенства Европы.
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