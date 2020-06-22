Умерла чемпионка мира по стрельбе Момчилович-Величкович

https://static.news.ru/photo/de862734-b485-11ea-a625-fa163e074e61_660.jpg Бобана Момчилович-Величкович Фото: bobana.velickovic/instagram.com

Чемпионка мира по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович скончалась в возрасте 31 года в Белграде, сообщает пресс-служба Сербской федерации стрелкового спорта.

Как говорится в сообщении, причиной смерти стала тяжелая и непродолжительная болезнь.

Момчилович-Величкович дважды участвовала в Олимпийских играх — в Лондоне в 2012 году и в Рио-де-Жанейро в 2016 году. На Играх в Рио заняла седьмое место в стрельбе из пневматического пистолета.

В 2014 году стала чемпионкой мира в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Также на её счету восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды первенства Европы.

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