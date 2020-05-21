В бессмысленном и беспощадном российском биатлоне продолжается война. Президент Владимир Драчёв отказывается подписывать списки тренеров, с которыми он не согласен, а отправленный в Минспорт документ за подписью его заместителя Алексея Нуждова не будет даже рассмотрен. Патовая ситуация может затянуться до отчётно-выборной конференции, а тем временем известные тренеры Александр Касперович и Виталий Норицын отправляются работать в Болгарию. И это может принести пользу как им самим, так и всему российскому биатлону.

Зачем болгарам понадобился Касперович?

О привлечении российских тренеров в болгарскую команду слухи пошли ещё с начала весны. Дело в том, что опытнейший российский специалист Николай Захаров, руливший командой все последние годы и подготовивший олимпийскую чемпионку Екатерину Дафовску, которая ныне возглавляет федерацию, собрался на более спокойную работу с резервом. Найти стратега такого уровня в Болгарии сейчас непросто, а потому был снова обращён взор на российский рынок.

Во-первых, россияне обойдутся дешевле тех же немцев (зарплата российского тандема составит €5 тысяч в месяц), во-вторых, отсутствует языковой барьер. Почти вся болгарская сборная в той или иной степени владеет русским. Наконец, Касперович прекрасно сочетает в себе качества практикующего тренера и организатора, способного закрыть все вопросы, связанные с подготовкой команды.

Александр Касперович Алексей Филиппов/РИА Новости

Также логично, что в качестве одного из помощников (третьим тренером единой сборной Болгарии будет местный специалист) Касперович рассматривал своего единомышленника. Изначально на эту роль предполагался Сергей Башкиров, с которым он бок о бок трудился последний год в Санкт-Петербурге. Однако намеренный продолжать работу и с Александром Логиновым и с питерской федерацией, многогранный Касперович решил оставить нужного человека на хозяйстве, а в Болгарию взять уволенного из российской сборной Виталия Норицына, который как раз может взять на себя женскую команду.

Что от этого выиграет Логинов?

В российском биатлоне сейчас творится полный хаос, и кто, как и когда приступит к работе с командой, сейчас неясно. Эпидемия коронавируса ещё не отступила, а конфликт внутри федерации так и не разрешён. Предложенный правлением на пост старшего тренера мужской сборной Роберт Кабуков, не успев вступить в должность, предложил Логинову публично извиниться за допинг, чем вряд ли вызвал восторг от его возможного прихода. По сути, Александру (как и лидеру женской команды Екатерине Юрловой-Перхт) сейчас больше подойдёт тот тренер, который не будет мешать, а он сам намерен готовиться и дальше по планам Касперовича, а возможно, и бок о бок с его подопечными.

Логинов в лице сильнейших болгарских биатлонистов Красимира Анева и Владимира Илиева, чей уровень вполне соответствует остальным членам сборной России, получит достойных спарринг-партнёров, а болгары смогут тянуться на тренировках за одним из лучших биатлонистов мира. Кроме того, Касперович сможет контролировать подопечного и на соревнованиях, где ему не придётся просить аккредитацию у соседей и прятаться с ней на трассе. Наконец, в распоряжении лидера российской команды окажется одна из лучших среднегорных биатлонных баз в Бельмекене, которая, по оценкам профессионалов, гораздо комфортнее расположенных в России алтайской Белокурихи или олимпийской базы в Сочи.

Работа тренера национальной сборной индивидуально с одним из спортсменов другой команды — в биатлоне не новость. Так, уроженец Хорватии Яков Фак тренировался со сборной Словении задолго до перехода в эту страну. Украинка Юлия Джима в последнее время готовится с командой Словении и их тренером Урошем Велепецем, поэтому и Логинов может последовать их примеру, что пойдёт на пользу и ему, и всему российскому биатлону.

В чём плюсы Норицына?

Работа старшего тренера женской сборной России по итогам прошедшего сезона была заслуженно признана неудовлетворительной. Несмотря на хвалебные отзывы отдельных спортсменок, довольных комфортной работой, команда осталась без медалей чемпионата мира, ни одна из россиянок не попала в топ-15 общего зачёта, а кроме выступлений в Хохфильцене все этапы сезона россиянки провели неудачно. Но если, к примеру, Олег Кононов не потянул во главе «Спартака», то в качестве второго тренера в «Левски» он может оказаться вполне компетентным. Так и здесь молодому тренеру выпал шанс набраться опыта, провести работу над ошибками и перезапустить свою карьеру.

Конечно, пока таких разговоров с болгарской стороной не было, но он также мог бы продолжить консультировать тех российских биатлонисток, которых устраивает его работа. В первую очередь речь идёт о Светлане Мироновой, которая негативно отзывалась о возможном приходе тренера Владимира Королькевича и старалась вывести Норицына из-под удара, в том числе за собственный провал во второй половине сезона. А уж коль у тренера и спортсменки полное доверие и хорошие личностные отношения, почему бы им и дальше не продолжить работу.

Женская сборная Болгарии в последнее десятилетие не показывала серьёзных результатов, но восхождение в прошлом сезоне звёздочки Милены Тодоровой и появление за её спиной нескольких перспективных юниорок заставляет по-другому взглянуть на перспективы этой команды.