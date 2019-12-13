https://static.news.ru/photo/6a601022-1dc2-11ea-8fb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Мужская сборная России по биатлону может быть лишена золотой олимпийской медали за победу в эстафете на Олимпиаде в Сочи после дисквалификации Евгения Устюгова.

Немецкий телеканал ARD сообщает, что российские биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, согласно первой версии базы данных Московской лаборатории, сдали положительные тесты на анаболические стероиды остарин и оксандролон соответственно. Международный союз биатлонистов (IBU) открыл против них дело в августе 2018 года. По информации WADA, данные с положительными пробами Устюгова и Слепцовой были удалены до 21 июля 2016 года, что подтвердили эксперты, анализировавшие базу данных Московской лаборатории.

В случае если IBU в ближайшее время примет решение о дисквалификации Устюгова и Слепцовой, золотая медаль в мужской эстафете достанется сборной Германии.

Как сообщал NEWS.ru, российский биатлонист Александр Логинов стал бронзовым призёром в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.