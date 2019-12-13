Мужская сборная России по биатлону может быть лишена золотой олимпийской медали за победу в эстафете на Олимпиаде в Сочи после дисквалификации Евгения Устюгова.
Немецкий телеканал ARD сообщает, что российские биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, согласно первой версии базы данных Московской лаборатории, сдали положительные тесты на анаболические стероиды остарин и оксандролон соответственно. Международный союз биатлонистов (IBU) открыл против них дело в августе 2018 года. По информации WADA, данные с положительными пробами Устюгова и Слепцовой были удалены до 21 июля 2016 года, что подтвердили эксперты, анализировавшие базу данных Московской лаборатории.
В случае если IBU в ближайшее время примет решение о дисквалификации Устюгова и Слепцовой, золотая медаль в мужской эстафете достанется сборной Германии.
Как сообщал NEWS.ru, российский биатлонист Александр Логинов стал бронзовым призёром в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
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