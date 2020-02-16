Российские спортсмены Артём Трубин и Геннадий Вагин завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина на этапе Гран-при в Мадриде.
Первое место заняли Шисинь Ли и Мэттью Картер из Австралии. Вторыми стали американцы Стил Джонсон и Дэвид Будайя.
Помимо этого, в синхронных прыжках с вышки россиянине Эмиль Ибрагимов и Сандро Рогава заняли четвёртое место.
Ранее NEWS.ru писал, что сборная РФ по прыжкам в воду досрочно стала победителем медального зачёта ЧЕ. В активе российских спортсменов пять золотых, две серебряных и три бронзовых награды. У сборной ФРГ две золотых, три серебряных и две бронзовых медали. Таким образом, российская сборная стала недосягаемой для ближайшего преследователя.
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