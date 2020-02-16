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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что в организации знали о дисквалификациях бывших биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой ещё до официального объявления этой информации.

Мы знали заранее, что уже в самые первые дни чемпионата может возникнуть негативная ситуация по нашим спортсменам. Имею в виду объявление о дисквалификации Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, — цитирует...