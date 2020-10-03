Трое баскетболистов клуба «Химки» заболели коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a3bb3a38-063b-11eb-9d6c-fa163e074e61_660.jpg Болельщики БК "Химки" Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Диагноз «коронавирус» подтвердился у троих спортсменов подмосковного баскетбольного клуба «Химки».

По итогам этапного тестирования основной команды к игре против БК «Калев» в Единой лиге ВТБ, проведённого 3 октября, были выявлены условно-положительные результаты теста ПЦР (COVID-19) у игроков Яниса Тиммы, Евгения Воронова и Джордана Мики, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отмечается, что у Джордана Мики пока не проявлялась какая-либо симптоматика заболевания, а Воронов и Тимма сообщили о лёгком недомогании.

Все игроки находятся на карантине под наблюдением медиков.

Ранее NEWS.ru писал, что трое баскетболистов ЦСКА также были отправлены на изоляцию после того, как тесты на коронавирус показали положительный результат.

Оба клуба в этом году вышли в баскетбольную Евролигу — наиболее престижный в Европе турнир по баскетболу.