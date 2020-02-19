https://static.news.ru/photo/c76cf00c-532b-11ea-b3df-fa163e074e61_660.jpg Александр Тихонов Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, за кого болеет на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Не удивлён, что Йоханнес третью гонку подряд без личного золота. У него западение скорости во всех гонках. С высотой не шутят, и ему надо было с командой готовиться, а не в Норвегии. Я болею за Фуркада и Доротею Вирер и не скрываю этого, — сказал Тихонов корреспонденту NEWS.ru.

Он отметил, что российскому биатлонисту Александру Логинову не нужно было бежать в индивидуальной гонке.

Лучше бы он пробежал обе эстафеты и масс-старт. Было видно, что он не восстановился и на последнем рубеже был не в своём состоянии. Когда нет шансов у этих спортсменов, надо менять состав и ставить молодых. Стоит обратить внимание, что все делегации держатся вместе, а россияне порознь. Никто к команде не подходит, да и о чём разговаривать с этими тренерами. Вся безграмотность идёт от Драчёва и Хованцева, — добавил Тихонов.

Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, финишировав на 11-м месте. Евгений Гараничев занял 14-е место, Александр Логинов — 15-е, писал NEWS.ru.