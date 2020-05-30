Тихонов назвал имя самого достойного кандидата на пост президента СБР

https://static.news.ru/photo/756b9c76-a264-11ea-bbe7-fa163e074e61_660.jpg Александр Тихонов Фото: Alexandr Yakovlev/Global Look Press

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что действующий глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев является лучшим кандидатом на пост президента Союза биатлонистов России.

Из всех кандидатов, чьи имена сейчас фигурируют в СМИ, Васильев — самый достойный. По крайней мере, этот человек навёл порядок у себя в региональной федерации, — цитируют Тихонова «Известия».

Тихонов считает, что Васильев будет способен привлечь в СБР хороших спонсоров и наладить рабочие процессы.

Как сообщал NEWS.ru, правление Союза биатлонистов России определило предварительную дату и место отчётно-выборной конференции, на которой может быть избран новый президент СБР.

Сам Васильев рассказал, при каких обстоятельствах будет готов выдвигать свою кандидатуру на пост главы СБР.