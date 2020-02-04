https://static.news.ru/photo/b5f94c90-4754-11ea-9ade-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Ying/Xinhua/Global Look Press

Тела баскетболиста Коби Брайанта, его дочери Джианны и ещё семи человек, погибших при крушении вертолёта в американском штате Калифорния 26 января, передали родственникам.

Как сообщает CNN со ссылкой на заявление офиса судмедэксперта округа Лос-Анджелес, причиной смерти спортсмена и остальных жертв авиакатастрофы стали тупые травмы. Когда и где пройдут похороны погибших, не уточняется.

Незадолго до крушения диспетчеры предупредили, что летательный аппарат находится близко к холмистой местности. Вертолёт не был оснащён системой предупреждения столкновений, которая могла бы сообщить пилоту о препятствии. Тело Коби Брайанта опознали по отпечаткам пальцев. У баскетболиста остались супруга Ванесса и трое дочерей. Вдова спортсмена поблагодарила фанатов за поддержку, писал NEWS.ru.