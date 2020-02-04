Тела баскетболиста Коби Брайанта, его дочери Джианны и ещё семи человек, погибших при крушении вертолёта в американском штате Калифорния 26 января, передали родственникам.
Как
Незадолго до крушения диспетчеры предупредили, что летательный аппарат находится близко к холмистой местности. Вертолёт не был оснащён системой предупреждения столкновений, которая могла бы сообщить пилоту о препятствии. Тело Коби Брайанта опознали по отпечаткам пальцев. У баскетболиста остались супруга Ванесса и трое дочерей. Вдова спортсмена поблагодарила фанатов за поддержку, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен