Тарасова порадовалась за гастролирующую по миру Загитову

https://static.news.ru/photo/2f2207ee-bed5-11eb-a101-96000091f725_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась на тему текущего положения дел в карьере экс-чемпионки мира и олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Слова тренера приводит Sport24.

Я два года назад сказала, что она больше никогда не вернётся в большой спорт. Надо верить моим словам. Сейчас Алина занимается прекрасным творчеством, у неё гастроли по всему миру, я за неё очень рада. Она катает новые номера, выглядит очень достойно. Загитова представляет нашу Родину в других странах и делает это очень хорошо, — сказала Тарасова.

Ранее в четверг, 27 мая, президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков не дал ни единого шанса на то, что Загитова выступит на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

19-летняя Алина Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. В преддверии сезона-2021/22 фигуристка не вошла в состав сборной России.