Тарасова оценила способности Косторной и Трусовой

https://static.news.ru/photo/49fe0c16-238a-11eb-ba30-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила возможности российских звёзд фигурного катания Алёны Косторной и Александры Трусовой.

По мнению Тарасовой, Трусова при чистом прокате выиграет у Косторной.

Прибавила Саша во второй оценке, девочки же развиваются всесторонне, пока не наступает пубертат, — сказала тренер в интервью РИА Новости.

Тарасова также назвала Трусову героем, которая заслуженно получила баллы выше неофициального мирового рекорда. На четвёртом этапе Кубка России в Казани, который прошёл 9 ноября, Трусова одержала победу. Фигуристка превзошла два мировых рекорда по набранным баллам, но достижение не будет зафиксировано. Дело в том, что этот результат был продемонстрирован на национальном турнире. Косторная — на втором месте и получила за две программы 226,31 балла.

Тренер по фигурному катанию, прославленный российский олимпийский чемпион Евгений Плющенко снял для двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой президентский номер в Казани, где они вынужденно остались на ночь после опоздания на поезд после четвёртого этапа Кубка России, писал NEWS.ru.