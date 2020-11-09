Плющенко снял для Трусовой президентский люкс в Казани

https://static.news.ru/photo/cea6d0da-2315-11eb-88aa-fa163e074e61_660.jpg Александра Трусова Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Тренер по фигурному катанию, прославленный российский олимпийский чемпион Евгений Плющенко снял для двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой президентский номер в Казани, где они вынужденно остались на ночь после опоздания на поезд после четвёртого этапа Кубка России.

Как сообщил сам Плющенко, опоздание на поезд в Москву произошло не по его с фигуристкой вине, а из-за того, что компания, доставлявшая спортсменов на вокзал, не смогла этого сделать. Они вместе с Трусовой бежали и пытались добраться до вокзала, но всё равно опоздали, сообщает РИА Новости.

Отметим, что ранее в СМИ также появлялась информация, что Плющенко и Трусова якобы перепутали вокзалы в Казани, из-за чего и не смогли успеть к нужному поезду.

Я взял президентский номер в отеле для Саши, чтобы она отдохнула и почувствовала себя королевой, — сообщил Плющенко.

Как сообщал NEWS.ru, Александра Трусова 9 ноября выиграла четвёртый этап Кубка России по фигурному катанию в Казани. Они смогла обойти преследовательниц, исполнив четыре четверных прыжка, даже несмотря на падение с одного из них. Только за технику Трусова получила от судей впечатляющие 102,89 балла.