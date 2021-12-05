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Тарасова не оценила потенциала Гном Гномыча в фигурном катании

Тренер Тарасова заявила, что пока не видит особенного потенциала у Гном Гномыча
15:52, 05 декабря 2021
Тарасова не оценила потенциала Гном Гномыча в фигурном катании Татьяна Тарасова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что пока не видит особенного потенциала в фигурном катании у Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Как сказала наставник в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ, окончательные выводы о будущем фигуриста можно будет делать через два года.

Ведущие спросили Тарасову, видит ли она «особенный потенциал» в сыне Плющенко, известном как Гном Гномыч. Прославленный тренер призналась, что на данный момент оценить его сложно.

Пока не очень вижу. <...> Он неплохо катается. Я думаю, надо только помолчать немножко, годика два помолчать, — сказала Тарасова.

Под руководством Тарасовой занимались такие прославленные спортсмены, как олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин, двукратные победители Игр в парном катании Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, золотая медалиста Олимпиады в Турине Сидзука Аракава и другие.

Ранее Яна Рудковская ответила комику Илье Соболеву на шутки о своём сыне Александре. Продюсер не только оценила творчество юмориста, но и отметила, что идея артиста ей пришлась по душе. Комик посмеялся над костюмом Гном Гномыча со множеством рекламных нашивок и в качестве эксперимента «увешал» форму юного фигуриста множеством рекламных логотипов и объявлений.

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