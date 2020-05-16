Тарасова назвала Роднину «дурой законченной»

https://static.news.ru/photo/b9219816-9789-11ea-8992-fa163e074e61_660.jpg Ирина Роднина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Скандал между тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и депутатом Госдумы Ириной Родниной набирает обороты. Звёздная наставница утверждает, что бывшая фигуристка перепутала годы в их споре.

Недавно Тарасова заявила, что Роднина поступила некрасиво, взяв с собой за границу хореографа Елену Черкасскую, которой требовалась медпомощь. Сама же Тарасова, по её словам, настаивала на срочной диагностике коллеге. Как вспоминает тренер, через несколько дней Черкасская позвонила ей и сообщила, что неизлечимо больна раком.

По словам Тарасовой, она говорит про 2001 год, а Роднина про восьмидесятые. Тогда были первые соревнования в олимпийском сезоне «накануне Солт-Лейк-Сити».

Так что она дура законченная! Мне Ирину Константиновну жалко, — отметила тренер.

Она считает, что доказала свою правоту. А Роднина просто вспоминает то, что ей выгодно, передаёт «Спорт-Экспресс».

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о переходе российской фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, писал NEWS.ru.