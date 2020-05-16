Тарасова назвала Роднину «дурой законченной»

Скандал между тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и депутатом Госдумы Ириной Родниной набирает обороты. Звёздная наставница утверждает, что бывшая фигуристка перепутала годы в их споре.
Недавно Тарасова заявила, что Роднина поступила некрасиво, взяв с собой за границу хореографа Елену Черкасскую, которой требовалась медпомощь. Сама же Тарасова, по её словам, настаивала на срочной диагностике коллеге. Как вспоминает тренер, через несколько дней Черкасская позвонила ей и сообщила, что неизлечимо больна раком.
По словам Тарасовой, она говорит про 2001 год, а Роднина про восьмидесятые. Тогда были первые соревнования в олимпийском сезоне «накануне Солт-Лейк-Сити».
Так что она дура законченная! Мне Ирину Константиновну жалко, — отметила тренер.
Она считает, что доказала свою правоту. А Роднина просто вспоминает то, что ей выгодно,
Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о переходе российской фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, писал NEWS.ru.
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