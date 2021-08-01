Супруг легкоатлетки Тимановской покинул Белоруссию

Супруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской покинул территорию Белоруссии. Об этом рассказали в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Сообщается, что мужчина отправился в Киев, столицу Украины. Спортсменке же уже несколько стран Евросоюза предложили политическое убежище. На данный момент она продолжает находиться в Токио, где должна была выступить на Олимпиаде-2020.

Новость о том, что Тимановскую насильно вывезут в Белоруссию из Токио, появилась 1 августа. Предполагаемая причина — пост в сторис Instagram о том, что белорусские чиновники «облажались» с допинг-тестами, из-за чего некоторые спортсменки не смогли отправиться на первую в жизни Олимпиады. После этого спортсменка записала видеообращение с просьбой помощи у Международного олимпийского комитета (МОК). После этого стала известна причина страха белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской за свою безопасность перед высылкой с токийской Олимпиады-2020 в Минск