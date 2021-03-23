Стрельба в поле, походная кухня, год вне дома: как монголы учатся биатлону

Монгольские биатлонисты ещё недавно казались экзотикой, но постепенно они совершенствуют спортивное мастерство, добиваются успехов и права стартовать на чемпионатах мира. Не за горами и олимпийский дебют. Главный тренер сборной Монголии по биатлону, известный по работе в России и Белоруссии специалист, олимпийский чемпион Александр Попов в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, почему согласился тренировать монголов, как его подопечные переносят разлуку с домом, где тренируются, как преодолевают языковой барьер и в чём превосходят европейцев.

Наша цель — выступить на Олимпийских играх

— Как у вас возник вариант поработать с командой Монголии?



— Полтора года назад во время чемпионата мира по летнему биатлону в Минске, куда приехала монгольская команда, их менеджер-итальянец, с которым мы давно дружим, попросил меня помочь со стрелковой подготовкой. Молодая команда в тот момент не имела тренера по стрельбе, поэтому вскоре меня пригласили в Италию, где она на тот момент базировалась. У них было всего четыре спортсмена: два мальчика и две девочки. Мне было интересно познакомиться с ними, мы провели стрелковую работу в начале сентября. Было заметно, что стрелковая подготовка у них на начальном уровне, летом они мало стреляли. Но погода позволила провести базовую работу, постарались подкорректировать то, что упустили раньше. Через месяц от федерации поступило предложение поработать в сезоне. Ребята молодые и интересные, поэтому я согласился. В итоге наше сотрудничество стало долгосрочным и продолжается до сих пор.

— Какие цели и задачи перед вами поставили?



— Подготовиться и выступить на Олимпийских играх. Но с учётом того, что ребята ещё молодые — юноши и юниоры, попасть на ближайшую Олимпиаду шансы очень призрачные. Тем более что из-за COVID-19 подготовка началась позже и было много других сложных моментов. Но они всё это понимают и готовы работать на перспективу, чтобы молодёжь сформировала достойную команду, которая представит свою страну на международной арене в будущем.

— Каких локальных успехов добились монгольские биатлонисты?



— В прошлом году на юношеской Олимпиаде в Лозанне Энхсайхан Энхбат занял 12-е место в индивидуальной гонке, а Энхбайяр Ариунтунгалаг квалифицировалась на взрослый чемпионат мира и выступила в Антхольце. Это первое участие монгольских биатлонистов в ЧМ и хороший шаг вперёд. В этом году с отменой и переносом многих соревнований хотелось бы иметь лучшие результаты. Энхбат, ещё будучи юношей, получил квалификацию на взрослый чемпионат мира, но мы решили, что ехать туда по многим причинам нецелесообразно. Кроме того, монгольская команда в январе 2020 года получила официальный статус национальной сборной в Министерстве спорта. До этого федерация готовила молодёжь своими силами, а теперь она получает поддержку государства.

Энхсайхан Энхбат Ben Queenborough For Ois/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Какими видами спорта монгольские ребята занимались до биатлона? Сейчас помимо спорта они где-то учатся или работают?



— Одна девочка в этом году оканчивает институт физкультуры. Энхбат окончил школу и будет поступать в институт. Они до этого занимались лыжными гонками. Для выступления на международных соревнованиях мы взяли в этом году пять человек: двух парней и трёх девчонок. Два человека остались с прошлого года, и пришли трое новичков. С начала августа мы с опозданием приступили к централизованной подготовке, но с этим багажом выступили не так уж и плохо. Было заметно, что ребята добавляют, и за период с начала августа и до марта прибавили в стрелковой подготовке, хотя раньше у них не было нормальной централизованной подготовки по биатлону. Более опытные ребята проводят уже третий соревновательный сезон в биатлоне.

— Кто вам помогает в тренерском штабе? На каком языке общаетесь?



— В прошлом году были сложности в коммуникации, но был наставник одного возраста со мной, который сам в прошлом занимался лыжными гонками. В биатлоне как тренер он новичок, но немного разговаривал по-русски. В этом году взаимодействие стало лучше, потому что появился менеджер команды — женщина, которая прекрасно говорит по-русски, по-английски, а также имеет большой опыт коммуникации и работы со спортивными командами. У неё не было опыта в зимних видах спорта — раньше она работала в единоборствах. Также у меня появился молодой помощник и ученик одновременно — 24-летний парень, который занимался лыжами и борьбой. Он набирается опыта в тренерской работе и подготовке лыж, старается. Весь наш коллектив — восемь человек: два тренера, менеджер и пять спортсменов.

— В период пандемии команда всё время находилась в Европе. Где вы базировались всё время и как?



— Монголия сразу после Китая закрылась от всего мира. У них до сих пор сообщение с внешним миром поддерживается только чартерами. Один летит в Европу, другой — в Стамбул, третий — в Сеул. Это единственный способ выехать из страны и вернуться. С 1 мая страна планирует открыться для регулярных рейсов, но многое будет зависеть от развития ситуации с пандемией. Ребята прилетели чартером во Франкфурт 27 июля и на следующий день были уже в Минске. До 17 ноября мы тренировались в спорткомплексе «Раубичи». Были трудности с оформлением виз, но зато мы спокойно готовились, и осенняя погода в Белоруссии позволяла продуктивно тренироваться.

Из-за задержки визы мы отказались от поездки в Скандинавию, которая была запланирована, а потому сразу выехали в Обертиллиах, где и базировались на протяжении сезона. Там была идеальная возможность тренироваться с обилием снега и хорошим стрельбищем. В начале января мы выехали на первые соревнования, в которых могли принять участие, — Кубок IBU в Германии. Затем приняли участие в чемпионате Европы в Польше, вернулись в Обертиллиах, где выступили на юниорском первенстве мира и финальном этапе Кубка IBU. Впоследствии команда отправилась домой рейсом из Франкфурта.

Mongolian Biathlon Association/facebook.com

Монголы были готовы есть мясо три раза в день

— Вы сами были в Монголии?



— Очень хотел поехать, были такие планы до появления известной мировой проблемы. В прошлую весну приехать уже не удалось, и подготовка сбилась. В этом году планируем отправиться туда в конце апреля и ознакомиться с условиями, в которых спортсмены могут работать на местах. К сожалению, там нет таких условий, как в Белоруссии или России. У них есть только стрелковый тир и возможность кататься на лыжероллерах по дороге, где почти нет автомобильного движения. Во время комплексных тренировок они стреляли, можно сказать, в поле. Но в планах у них — строительство небольшого комплекса, который будет работать как для лыжников, так и для биатлонистов, также построят спортзал и даже небольшой бассейн. Проект этого спортивного комплекса уже утверждён.

— В работе монгольские ребята сильно отличаются от наших? В чём их особенность национального менталитета?



— Монголы отличаются терпимостью и порядочностью. У молодёжи с детства привито чувство уважения к старшим. Они хорошо переносят трудности походной жизни. В прошлом сезоне уехали из дома в мае на сборы, а вернулись только в конце марта. Тем не менее все жили вместе в одних апартаментах, и за всё время внутри команды не было ни одного конфликта. Они очень дружные ребята, помогают друг другу во всём и не пускают слёзы из-за того, что хотят домой. Они понимают, что нужно работать и по-другому никак. Мальчики помогают девочкам, девочки мальчикам. Это их отличительная черта. По сравнению с россиянами и белорусами и иностранцами, которые собираются на неделю-две, монголы более терпеливые. Европейцам в таких условиях будет сложно выдержать.

Александр Попов Mongolian Biathlon Association/facebook.com

— Какие у них увлечения? Вам легко в общении с ними?



— Хорошо, что наш менеджер владеет языками и помогает им их подтягивать. Мы немного говорим на английском, немного на русском. Я лучше владею немецким, а английский слабенький, но определённые стандартные вещи мы понимаем. Блоки спортивных выражений, необходимых в процессе тренировки и подготовки, мы выучили, а более тонкие разборы и планирование обсуждаем через менеджера. Один мальчик окончил кулинарный техникум и прекрасно готовит. В условиях пандемии, когда рестораны не работают почти нигде, они сами готовят себе пищу. Этому парню нравится готовить, он по-настоящему увлечён процессом. Девчата тоже хорошо готовят. Можно сказать, это их хобби между тренировками и выступлениями.

— Что они готовят?



— В основном национальные блюда. У них есть блюдо из мяса в тесте, типа наших больших пельменей. Правда, их национальная кухня не совсем подходит для нашего вида спорта. Они едят очень много мяса и хлеба, который сами готовят из муки. Получается постоянное сочетание мясного и мучного, а в циклических видах спорта на одном мясе далеко не уедешь. Первое время они были готовы три раза в сутки есть мясо, но спортсмену нужна разнообразная пища, в том числе растительная и углеводная, поэтому приходилось им объяснять эти вещи.

За тот период, что мы работаем вместе, они понимают, что нужно кушать, но не все ещё привыкли к рыбе, хотя для спортсменов она очень полезна. Постепенно я им объясняю, что и для чего нужно, они понимают и начинают следить за питанием. Я понимаю, что особенности кухни обусловлены условиями жизни. Они кочевники, охотники. У них резко континентальный климат: суровая зима до минус 40 градусов с ветрами, а летом жара до 40. Зимой на одних овощах особо не продержишься, и чтобы не замёрзнуть, требуется высококалорийное питание, которое обеспечивает мясо. Их основное сельскохозяйственное производство — это скот. В основном говядина, баранина и конина в холодные годы.

— Вы не обсуждали с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым вероятный обмен опытом и проведение сборов в России, а возможно, и участие в соревнованиях?



— Конечно, такой разговор был. В начале этого сезона мы планировали поехать в Россию. С учётом отмены декабрьских взрослых и юниорских этапов Кубка IBU мы хотели поехать в РФ и принять участие в соревнованиях в Ханты-Мансийске, Тюмени и Увате. Виктор Майгуров только приветствовал такое решение, обещал тёплый приём и любую помощь, но, к сожалению, в то время обострилась ситуация с коронавирусом в России, мы решили не рисковать и отказались от поездки. Хотя у нас было оформлено разрешение на провоз оружия и были забронированы в гостиницах места. Но надо было выбирать более безопасные места, чтобы ребята не заболели. Майгуров по-прежнему открыт для других команд и готов принять иностранных спортсменов. У него также сложился хороший контакт с руководством монгольской федерации.