https://static.news.ru/photo/20488b34-19a5-11ea-bfe5-fa163e074e61_660.jpg Александра Степанова и Иван Букин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли четвёртое место в соревнованиях танцевальных дуэтов в финале серии Гран-при в Турине.

По итогам произвольного и ритм-танца россияне набрали 204,88 балла. Первое место заняли Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (219,85) из Франции, серебро завоевали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (210,68), бронза у их соотечественников Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (207,93).

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская фигуристка Алёна Косторная установила новый мировой рекорд по сумме баллов в финале Гран-при. Оценка 17-летней спортсменки за прокат произвольной программы составила 162,65 балла, что дало общую оценку за два выступления в Турине 247,59 балла. Результат Косторной, который превзошёл предыдущий рекорд Александры Трусовой (241,02), позволил ей выиграть серию.