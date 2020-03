На церемонию награждения он вышел с флагом трансгендеров и призвал голосовать за кандидата в президенты США Берни Сандерса.

SonicFox really just won the Mortal Kombat world championship, came out in fursuit wrapped in the trans flag, grabbed the mic and said "Vote Bernie"



Legendary shit pic.twitter.com/Vu63DuWfXo