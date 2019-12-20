https://static.news.ru/photo/f4354c30-24b7-11ea-a647-fa163e074e61_660.jpg Евгений Гараничев Фото: PETTER ARVIDSON/www.imago-images.de/Global Look Press

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону принял решение не изменять состав команды на январские этапы Кубка мира.

На следующие этапы поедут Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев. К ним может присоединиться Саид Каримулла Халили, который стал лучшим из россиян на Кубке IBU после трёх этапов. Решение по поводу седьмого спортсмена будет принято позже, сообщил старший тренер национальной сборной Сергей Белозёров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее норвежец Йоханнес Бё занял первое место в гонке с общего старта на третьем этапе Кубка мира во Франции. Лучший из россиян Логинов занял 11-е место (+2.17,4; 2), Поршнев финишировал 18-м (+3.18,4; 1). Елисеев занял предпоследнее, 29-е место. Его отставание составило 6 минут 8 секунд, несмотря на то что он прошёл всю гонку без промахов, писал NEWS.ru.