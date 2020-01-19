https://static.news.ru/photo/1885ae7a-3adb-11ea-ac96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fredrik Von Erichsen/dpa/Global Look Press

Российская спортсменка Анастасия Цыганова заняла первое место в скелетоне на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.

Второй стала немецкая скелетонистка Йозефа Шелльмозер, третье место заняла её соотечественница Зисси Шредль.

Ранее российские спортсмены Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли первое место в соревнованиях двоек на чемпионате Европы по санному спорту, который проходит в норвежском Лиллехаммере и совмещён с этапом Кубка мира, писал NEWS.ru.