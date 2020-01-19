Российская спортсменка Анастасия Цыганова заняла первое место в скелетоне на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.
Второй стала немецкая скелетонистка Йозефа Шелльмозер, третье место заняла её соотечественница Зисси Шредль.
Ранее российские спортсмены Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли первое место в соревнованиях двоек на чемпионате Европы по санному спорту, который проходит в норвежском Лиллехаммере и совмещён с этапом Кубка мира, писал NEWS.ru.
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