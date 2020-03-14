Антон Шипулин Антон Шипулин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший биатлонист, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Антон Шипулин прокомментировал завершение карьеры французского спортсмена Мартена Фуркада.

Мартен Фуркад, ты — великий спортсмен и чемпион, который оставил невероятный след в истории нашего вида спорта. Очень непростой и интересный соперник, противостоять которому было огромной честью и удовольствием, — написал Шипулин на своей странице в Instagram.

Он отметил, что Фуркад уходит из спорта вовремя и делает это с честью и достоинством.

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ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Anton Shipulin (@anton_shipulin)

Ранее NEWS.ru сообщал, что пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Француз подчеркнул, что оставит спорт по окончании сезона. Последней гонкой 31-летнего француза станет пасьют в Контиолахти. Биатлонист отдельно поблагодарил Уле-Эйнара Бьёрндалена, Эмиля Хегле Свендсена, Антона Шипулина, Симона Шемппа, Йоханнеса Бё за то, что были его соперниками.

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