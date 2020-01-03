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Семь россиян вошли в обновлённый пул допинг-тестирования Международного союза современного пятиборья (UIPM) на 2020 год.

Всего в список вошли десять спортсменов, сообщает пресс-служба UIPM.

В пуле оказались члены сборной России Александр Лесун, Гульназ Губайдуллина, Александр Лифанов, Аделина Ибатуллина, Олег Наумов, Данил Калимуллин и Ульяна Баташова.

Также в новый пул тестирования UIPM включены бывшие россияне Александр Савкин и Алисэ Фахрутдинова, которые в 2019 году перешли в сборную Узбекистана, и спортсменка из Белоруссии Ольга Силкина.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по ноябрь 2019 года протестировало 18 фигуристов национальной сборной.