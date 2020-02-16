https://static.news.ru/photo/85fb7eda-50b1-11ea-893b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что в организации знали о дисквалификациях бывших биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой ещё до официального объявления этой информации.

Мы знали заранее, что уже в самые первые дни чемпионата может возникнуть негативная ситуация по нашим спортсменам. Имею в виду объявление о дисквалификации Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, — цитирует Драчёва RT.

Глава СБР отменил, что именно поэтому он не хотел говорить о медальных прогнозах, потому что понимал, что российские биатлонисты могут испытывать давление со стороны.

Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил из-за употребления запрещённого вещества оксандролона. Помимо этого, российская биатлонистка Светлана Слепцова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.