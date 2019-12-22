https://static.news.ru/photo/1e10a95a-24e5-11ea-a6c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: JOHANNA LUNDBERG/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявит, что к чемпионату мира будет закуплена современная машина для подготовки лыж.

Он отметил, что обсуждения о покупке техники проходили долго.

У нас есть возможность приобрести, и, думаю, к чемпионату мира она будет уже полноценно работать у нас. По крайней мере надеемся, что мы успеем это сделать, — цитирует Драчёва ТАСС.

Чемпионат мира 2020 года пройдет в Италии с 13 по 23 февраля.

Ранее Драчёв заявил, что недостаток технического оснащения не позволяет российским биатлонистам показывать высокие результаты.

Норвежец Йоханнес Бё занял первое место в гонке с общего старта на третьем этапе Кубка мира во Франции. Лучший из россиян Логинов занял 11-е место (+2.17,4; 2), Поршнев финишировал 18-м (+3.18,4; 1). Елисеев занял предпоследнее, 29-е место. Его отставание составило 6 минут 8 секунд, несмотря на то что он прошёл всю гонку без промахов, писал NEWS.ru.