https://static.news.ru/photo/c2d6e874-ea74-11e9-9d7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: scottishrugby.org

Сборная России завершила выступление на Кубке мира по регби в Японии, крупно уступив команде Шотландии.

Встреча завершилась со счётом 61:0 (21:00).

Таким образом, сборная России уступила во всех матчах турнира, проиграв сборным Японии (10:30), команде Самоа (9:34) и Ирландии (0:35), и заняла последнюю строчку турнирной таблицы в группе А.

Федерация регби России в Twitter попросила национальную команду по футболу отомстить спортсменам из Шотландии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020, писал News.ru.