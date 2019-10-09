Сборная России завершила выступление на Кубке мира по регби в Японии, крупно уступив команде Шотландии.
Встреча завершилась со счётом 61:0 (21:00).
Таким образом, сборная России уступила во всех матчах турнира, проиграв сборным Японии (10:30), команде Самоа (9:34) и Ирландии (0:35), и заняла последнюю строчку турнирной таблицы в группе А.
Федерация регби России в Twitter попросила национальную команду по футболу отомстить спортсменам из Шотландии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020, писал News.ru.
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