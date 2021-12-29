Рудковская: Лайшев оказывает медвежью услугу своим фигуристам

Продюсер Яна Рудковская заявила «Спорт-Экспрессу», что своими комментариями директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев оказывает медвежью услугу фигуристам, представляющим данную организацию. Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко выразила удивление тем, что бывший самбист позволяет себе так часто обсуждать фигурное катание.

Можно передать господину Лайшеву. Он самбист. Странно, что он постоянно комментирует фигурное катание. Влезая и давая такого рода комментарии про Евгения, имея рыльце в пушку, он оказывает медвежью услугу своим спортсменам-фигуристам, — сказала Рудковская.

Продюсер иронично назвала Лайшева «специалистом фигурного катания» и заявила, что тот «выпрыгнул как чёрт из табакерки, влез в свойственной манере и получил правду». Таким образом Рудковская ответила на критику директора «Самбо-70» в адрес Плющенко.

Ранее Лайшев заявил, что готов заступиться за всех учеников своей школы. Так он отреагировал на замечание Плющенко о том, что «Лайшев — главный самбист фигурного катания». По его мнению, олимпийский чемпион — далёкий от педагогики человек и не понимает, что значит защищать своих учеников.