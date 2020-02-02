https://static.news.ru/photo/0d04ecd2-45d0-11ea-b5dd-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Шевченко Фото: Evgeny Thumashov/biathlonworld.com

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко заняла первое место в гонке преследования на юниорском чемпионате мира, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.

Шевченко без промахов преодолела дистанцию за 30 минут 45,7 секунд. Второе место заняла норвежка Аасне Скреде (+15,0; 1), третье — Милена Тодорова из Болгарии (+48,4; 2).

По итогам соревнований российская команда завоевала девять медалей: пять золотых, три серебряные и одну бронзовую. Столько же в активе команды Норвегии, третьими стали немецкие биатлонисты (2-1-1).

Ранее российская биатлонистка Анастасия Халиуллина завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира, который проходит в швейцарском Ленцерхайде. Второе место заняла Милена Тодорова из Болгарии. Бронзу завоевала швейцарка Эми Басерга, писал NEWS.ru.