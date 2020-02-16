Российская биатлонистка Евгения Павлова завоевала серебряную медаль в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Италии.
Первое место заняла шведка Элизабет Хёгберг, которая преодолела дистанцию в 10 км за 31 минуту 53,8 секунды, допустив 1 промах. Отставание Павловой с одним промахом составило 57,4 секунды. Третье место заняла ещё одна представительница России Ульяна Кайшева (+1.6,5; 1).
Ранее итальянская биатлонистка Доротея Вирер завоевала золотую медаль в гонке преследования на чемпионате мира. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла 12-е место. Светлана Миронова финишировала 21-й, Лариса Куклина -— 23-й, Ирина Старых -— 24-й, писал NEWS.ru.
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