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В Японии сняли документальный фильм об олимпийской чемпионке по фигурному катанию россиянке Алине Загитовой.

Кинокартина, которая доступна только на японском языке, называется «Королева Загитова: правда о карьере». Ранее NEWS.ru сообщал, что Загитова заявила о приостановке своих выступлений на соревнованиях. Она отметила, что остаётся на...